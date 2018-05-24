لتوفير استهلاك الوقود في سيارتك.. إليك هذه النصائح الذهبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

التوفير في استهلاك الوقود أثناء الوقود اثناء قيادة السيارة، هو غاية يسعى جميع سائقي السيارات للوصول إليها، دون ان يعرفوا الطريقة المثلى للوصول لذلك؟

وفي هذا الاطار قدم خبراء ألمان نصائح ذهبية لترشيد إستهلاك الوقود، موضحين أنه عند النقل إلى التعشيقة التالية في وقت مبكر، ينخفض عدد لفات المحرك، ما يحد من استهلاك الوقود بشكل كبير. وقد تصل نسبة خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة إلى 25%.

وعند الاقتراب من إشارة مرور حمراء يمكن ترك السيارة تتدحرج دون ضغط على دواسة الوقود، حيث يجب الضغط على دواسة القابض في وقت متأخر قدر الإمكان، فيتوقف نظام حقن الوقود عن إمداد المحرك بالوقود.

وعملًا بالمبدأ ذاته، يمكن ترك السيارة تتدحرج دون الضغط على دواسة الوقود أثناء القيادة على الطرق المنحدرة، فلا تستهلك السيارة الوقود. حسب ما صدر من "Deutsche Presse Agentur".

وفي حركة المرور داخل المدن يوصى بالنقل إلى التعشيقة التالية في الوقت المناسب، وفي السيارات الحديثة يمكن اختيار التعشيقة الخامسة أو السادسة، حيث أن القيادة في نطاق عدد اللفات المنخفض لا يضر المحرك، كما أن النقل للتعشيقة الأعلى التالية يمكن أن يحد من استهلاك الوقود.

وفي الزحمة المرورية، يُوصى بإيقاف المحرك عند الانتظار لأكثر من 20 ثانية، وذلك إذا لم تكن السيارة مجهزة بنظام إيقاف وتشغيل المحرك أوتوماتيكيًا "StartStop Engine"، فالتشغيل على الوضع المحايد مدة ساعة يستهلك لترًا من الوقود.

ومن ناحية أخرى، يوصي الخبراء الألمان بإزالة جميع الأغراض الزائدة عن الحاجة، والتي ترفع الوزن، إذ أن كل 100 كيلوغرام ترفع الاستهلاك بنحو 0.3 لتر100 كلم.

كما يجب استعمال التجهيزات المستهلكة للوقود، مثل مكيف الهواء، أوتدفئة الزجاج أو المقاعد، عند الحاجة فقط.

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