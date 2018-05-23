يخت صدام حسين يتحول لفندق للمرشدين البحريين

أخبار الآن | بغداد - العراق - (رويترز)



قرر العراق تحويل يخت "نسيم البصرة" للرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى استراحة للمرشدين البحريين في ميناء البصرة، ويحتوي اليخت الفاخر على سرير ملكي كبير، وتحيط به ستائر من الحرير وحمّام بحواف ذهبية .



وبني اليخت عام 1981 ولم يبحر به صدام ابدا .

وسيستمتع بوسائل الرفاهية فيه الآن المرشدون البحريون الذين يرشدون السفن بشأن الدخول والخروج إلى ومن ميناء البصرة.

وكافحت الحكومات العراقية، التي تعاقبت بعد صدام، لإيجاد سبيل لاستغلال هذا اليخت وغيره من الكنوز الأخرى التي تركها صدام حسين.

ومنذ استعادة العراق لليخت، الذي ظل في الخارج لثلاثة عقود، بعد معركة قضائية في عام 2010 ظل راسيا تقريبا في ميناء البصرة.

والجناح الرئاسي في اليخت مجهز بأجنحة صدام حسين الخاصة وغرف طعام وغرف نوم، إضافة إلى 17 غرفة ضيوف أصغر و 18 مقصورة للطاقم وعيادة، وطُرح اليخت في السوق مقابل 30 مليون دولار.

وأخفقت الحكومة في إيجاد مشتر له، وخدم اليخت على مدى العامين الماضيين جامعة البصرة حيث استغل في استضافة باحثين خلال رحلاتهم لدراسة الحياة البحرية.

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