ولي عهد الدنمارك يشارك بماراثون ملكي يمتد لمسافة ميل

أخبار الآن | البورج - الدنمارك - ( رويترز)

شارك ولي عهد الدنمارك فريدريك في ماراثون ملكي يمتد لمسافة ميل في مدينة ألبورج.



ألْبُورجْ هي المدينة الأولى من بين 5 مدن ستستضيف فعالية المارثون الملكي، وتعد الفعالية جزءا من الاحتفالات بعيد الميلاد الخمسين لفريدريك، والذي سيوافق السبت المقبل.



وولي العهد الدنماركي معروف باهتمامه بالرياضة، كما أنه عضو باللجنة الأولمبية الدولية.

وذكرت محطة "تي في 2" أن الآلاف رافقوا فريدريك في الماراثون، بينهم أطفال صغار، وردد المشاركون أغنية لعيد الميلاد قبل السباق.



وبعد وصوله لخط النهاية، قال الأمير:"كان يومًا رائعًا".



كان ولي العهد قد قال في مقطع فيديو على موقع القصر عشية ماراثون اليوم إنه يشعر ببعض الآلام في الظهر، إلى أنه قال اليوم إن الأمر لم يكن خطيرا.



ومن المقرر أن يشارك فريدريك في ماراثون لميل (1.609 كيلومتر) في مدن آرهوس وإسبيرج وأودنسي.

وشاركت ماري زوجة فريدريك وأبناؤهما الأربعة في ماراثون في العاصمة كوبنهاجن.

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