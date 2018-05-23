هكذا تفوقت زوجة الرئيس الماليزي السابق على نجمات هوليوود..

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تمكنت الشرطة في ماليزيا من مصادرة 284 صندوقا يحتوي على حقائب يدوية فاخرة من ماركة هيرمز بيركن ( Hermes Birkin ) وغيرها من الماركات الباهظة الثمن مثل "مايكل كورس" و "شانيل" و "غوجي" و "بيربيري" و "فالانتينو" وغيرها التي تعود جميعها إلى زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق "روزما منصور"، وتفاجأت الشرطة بعد ذلك بالعثور على 72 حقيبة سفر مليئة بالنقود والمجوهرات، وفق موقع (BBC).

قال مدير دائرة التحقيق عمار سنغ خلال مؤتمر صحفي "هذا ما وجدناه في مبنى واحد من المباني الثلاثة" وأضاف بأن المبلغ الإجمالي كبير جداً لدرجة أن الشرطة طلبت جهازا لعد النقود بهدف إحصائها. ويُعتقد أن خزنة في منزل رزاق تحتوي على سبائك من الذهب والأحجار الكريمة، بما في ذلك قلادة من الألماس تبلغ قيمتها 27 مليون دولار،

ففي عام 2012، ذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن "روزما" أنفقت حوالي 100 ألف دولار في محل واحد فقط لمصمم الأزياء "كارل كاب" لشراء 61 فستانا وقميصا، لدرجة أن مالك "المحل" أطلق عليها لقب "المتسوقة الأولى"، حيث سارت "روزما" على خطى عشاق حقائب هيرمز التي لا يحملها إلا الأثرياء بسبب غلاء ثمنها.

وبعد مصادرة ذلك العدد الكبير من الحقائب النسائية من ماركة "هيرمز" وغيرها من الماركات الغالية الثمن من منزل نجيب رزاق، يُتوقع أن تتفوق "روزما منصور" على نجمات هوليوود لتصبح أكبر مالكة من الحقائب من الماركات المميزة بما فيها حقائب هيرمز الأغلى والأكثر طلباً في العالم، ومن بين الشهيرات اللواتي يحملن حقائب "هيرمز"، "فيكتوريا بيكهام"، "كيم كاردشيان" و "ليدي غاغا" و "باميلا أندرسون" و "كاثرين جونز" و "جوليا روبرتز"..

الجدير بالذكر، أن رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق يواجه مشاكل كبيرة لدرجة أنه لجأ إلى التقاط صورة له مع والدته المسنة، لاستدرار عطف الناس..

مصدر الصورة موقع (voanews)



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