فضائح التحرش تطال موظفي "ماكدونالدز".. للمرة الثانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قدمت منظمة "النضال من أجل 15 دولار" بالنيابة عن 10 عاملات في سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة الأمريكية، دعوى تحرش جنسي ضد الشركة.

وتزعم العاملات، أنهن تعرضن لعروض لممارسة الجنس، ولمس أجزاء من أجسادهن وتعليقات بذيئة، وتهديدات بالانتقام.

وكانت إحدى المتعرضات للاعتداء، بريونا مورو، والتي تبلغ من العمر 15 عاماً، في سانت لويس، قالت إنها "تعرضت لتحرشات متكررة، بالصور واللغة الجسدية" من زميل لها في العمل، إلا أن "المشرفين لم يفعلوا شيئاً حيال الموضوع".

وأضافت "أعلم أنني لست الوحيدة التي تعرضت لتلك الأفعال، لذلك قررت أن أتحدث، لكي لا يضطر الآخرون إلى مواجهة تلك المضايقات".

كما وقالت موظفة أخرى أنها تعرضت للاستهزاء من قبل مديرها، بعد أن شكت على زميلها، قائلاً:" أنها ربما هي السبب، لأنها تمثل جاذبية جنسية للعامل"، ، حسب ما ذكرت "بي بي سي".

وأعربت متحدثة باسم الشركة أنه "لا يوجد مكان للمضايقة والتمييز من أي نوع في مكان عملنا".

وأضافت "تتخذ شركة ماكدونالدز مزاعم التحرش الجنسي على محمل الجد، وأصحاب الامتياز المستقلين الذين يملكون ويشغلون ما يقرب 90 في المئة من مطاعمنا البالغ عددها 14000 مطعما في الولايات المتحدة، سوف يفعلون الشيء نفسه".

يذكر أن الشركة تعرضت عام 2016 لمزاعم تحرش مشابهة، فيما رفض متحدث باسم الشركة الإشارة إن كانت إجراءات قد اتخذت لتغيير سياسات العمل ومعالجة هذه المضايقات.

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