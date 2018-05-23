"غوغل" يخترق الخصوصية.. ويكشف أسماء ضحايا الإعتداءات الجنسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف محرك غوغل للبحث على الإنترنت أسماء ضحايا اعتداءات جنسية تم إخفاء هويتهم عبر خاصية الإكمال التلقائي ونتائج البحث ذات الصلة، هذا الأمر تم الكشف عنه خلال تحقيق لصحيفة التايمز البريطانية في خضم تناوله عددا من قضايا الاعتداءات الجنسية البارزة..

كيف تبرز أسماء الضحايا والمتهمين خلال البحث؟

عند البحث عبر غوغل عن أسماء المعتدين أو من يشتبه في أنهم ارتكبوا الاعتداء، تظهر تلقائيا أسماء النساء اللاتي اتهمن هؤلاء بالاغتصاب، وتعمل خاصية الإكمال التلقائي في محرك غوغل والبحث ذو الصلة بناء على الكلمات الأكثر تداولا، وقالت صحيفة "التايمز" عن منظمة "سرفايفر تراست" الخيرية، الناشطة في مجال دعم ضحايا الاعتداء الجنسي، قولها إن ظهور أسماء الضحايا في محرك غوغل للبحث أمر "أكثر من صادم"..

وردا على هذا الجدل، قالت شركة غوغل إننا "لا نسمح بمثل هذه التوقعات المصاحبة لخاصية الإكمال التلقائي أو نتائج البحث ذات الصلة التي تنتهك القوانين أو سياساتنا"، وأضافت "نشجع الناس على أن يرسلوا إلينا آراءهم حول أي توقعات تلقائية حساسة أو مسيئة"..

وفي حالة المعلومات عن ضحايا الاغتصاب، فمن المرجح أن الخيارات ظهرت بعدما تم البحث عن أسماء ضحايا قد تكون ظهرت بشكل غير قانوني على وسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على هذا، فقد كشفت "التايمز" أنه عند كتابة اسم المتهم في قضية اغتصاب مزعومة بالإضافة إلى وضع مصطلح بحث عام، يظهر اسم الضحية المزعومة مباشرة.. وفي حالة أخرى، يظهر البحث كذلك اسم ومسقط رأس الضحية، كما أن البحث عن اسم ضحية الاغتصاب يظهر اسم المغتصب كأحد نتائج البحث ذات الصلة..

ولدى غوغل أنظمة ترصد تلقائيا الاقتراحات غير اللائقة خلال البحث، لكنها تتعامل مع مليارات طلبات البحث، وهو ما يعني أن بعضها قد يمر عبر شبكة الرقابة، ودرءا للوقوع في هذا الخطأ تتعاون غوغل مع المحاكم للمساعدة

في منع التوقعات الحساسة من الظهور خلال البحث.

الجدير ذكره، أن ضحايا الاعتداء الجنسي يتمتعون بإخفاء هويتهم طوال الحياة حتى لو تم تبرئة المتهم. ويترتب على كشف أسمائهم فرض غرامات تصل إلى ما يعادل 5000 جنيه إسترليني..

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