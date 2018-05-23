بالصور.. ثعلب صغير يهزم نسرا حاول سرقة طريدته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



ببراعة كبيرة، تمكن مصور أمريكي يدعى "كيفين إيبي" بمنتزه جزيرة "سان خوان" الوطني بواشنطن من التقاط بعض اللقطات المثيرة من قلب الغاب لنسر نفذ غارة أرض جوية على ثعلب صغير، حيث رغب في خطف أرنب كان قد اصطادها الثعلب، لكن رغم جبروت النسر، فقد فشل في هدفه..

في التفاصيل، بينما كان المصور كيفين يلتقط صورا للمحمية وحيواناتها، ظهر الثعلب وفي فمه الأرنب قبل أن تبدأ الغارة مع النسر، وما هي إلا بضع دقائق حتى ظهر النسر في الأجواء وانقض على الثعلب لنزع غنيمته الذي أدرك سابقا بما يجول في خاطر النسر.. ورغم أنه أسرع هاربا من النسر إلا أن الأخير لحق به، وفق موقع foxnews..



سطا النسر على الثعلب الوحيد بشكل دراماتيكي، لينتزع منه طريدته ويبقيها لنفسه، لكن الرياح جرت على غير ما تشتهي سفينته، والرابح الوحيد كان الثعلب الذي تشبث بصيده، خلال الغارة التي استمرت زهاء 20 ثانية على ارتفاع 6 أمتار تقريبا، وخلال الغارة ظهر الثعلب معاندا، ولا ينوي التخلي عما اصطاده والاستسلام، حتى شعر الطائر الجبار أنه أمام صياد غرز مخالبه في جسم طريدته بقوة.. ثم انتهت هذه الغارة الجوية بهزيمة النسر، فتخلى عن الثعلب وطريدته، فعاد الثعلب الى وكره منتصرا..

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