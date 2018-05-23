اكتشف وزن أثقل غطاء هاتف المستخدم لتمرين العضلات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل يصعب عليك فراق هاتفك حتى خلال ممارسة التمارين الرياضية، وتجد صعوبة في متابعة مقاطع الفيديو وانت تحمل الأثقال؟ هذه الشركة الصينية، وجدت الحل، إذ صممت ما يمكن اعتباره أثقل غطاء هاتف في العالم، ويمكن استخدامه للتمرين ومشاهدة مقاطع الفيديو في نفس الوقت..

هذا الغطاء الذي صممته شركة "سوفت بانك" يزن حوالي 10 كيلوغرام، حيث يمكن دمج هاتف "آيفون"، مع أثقال من الحديد، وهو متوافق مع حجم هاتف "آيفون إكس"، ويبلغ سعره 100 دولار، بحسب صحيفة ميرورالبريطانية

ويكون الهاتف مائلا بزاوية 25 درجة أثناء ممارسة التمارين، وهي الزاوية المثالية لمتابعة الأفلام ومقاطع الفيديو، لكن المضحك في الأمر أن هذا الغطاء لا يمكن استغلاله خارج التمارين، وبهذا الخصوص قالت "سوفت بانك"، ان هذا الغطاء يمكن استخدامه لعدة أغراض خارج صالة الرياضة، بما في ذلك تحويله إلى مطرقة..

مصدر الصورة موقع (24.ae)

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