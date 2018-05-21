هل سمعت من قبل بـ "درون" صالح للأكل؟ (فيديو)

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة -



أصبحت الطائرات دون طيار المعروفة بـ"درون" تستخدم على نطاق واسع في الأغراض العسكرية، وتنفيذ المهام القتالية، كما دخلت في مختلف جوانب الحياة التقنية والعملية، كما أصبحت تستعمل للمشاركة في مهام الاستطلاع والتجسس خلف خطوط العدو..

لكن مؤخرا، اعتمدت الـ "درون" لتنفيذ مهام أقل صعوبة وخطورة، وهي نقل وجبات الأكل، التي تعد سابقة لم تحدث من قبل، إذ قام ناشط ينشر مواده على يوتيوب تحت اسم "deDrones" بمفاجأة متابعيه، بصنع "طائرة بدون طيار" تتكون من بيتزا حقيقية، وفق موقع "لايف. رو".

بهذا الخصوص، قال الإسباني "إريك بونس رودريغيز"، إن "هذه المرة الأولى التي يصنع فيها أحد "درون" من البيتزا الخالصة، وقال اشتريت جميع مكونات البيتزا وخبزتها في المنزل على شكل درونات صغيرة وفي النهاية وصلتها بمحركات طيارة".. ولم يكتف المصمم "إريك" بصنع درون واحد، بل كرر التجربة عدة مرات حتى نجح في تكوين شكل الـ "درون" الطائر بنجاح.

الجدير بالذكر، أن جميع متابعي المدون الإسباني "إريك بونس رودريغيس" يتذكرون مجموعة من ابتكاراته المميزة، ومنها طائرات مروحية كان يصنعها من أقراص الكمبيوتر المدمجة..





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