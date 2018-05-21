ممثلة فرنسية تتهم المخرج "لوك بيسون" باغتصابها في باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فرانس 24)

أعلن مصدر قضائي فرنسي أن ممثلة فرنسية، 27 عاما، قدمت شكوى ضد المخرج والمنتج الفرنسي "لوك بيسون" بتهمة الاغتصاب في باريس ، صاحب أفلام "غران بلو" و"نيكيتا" و"فيفث إلمنت".

وأفادت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق أن ممثلة وعارضة أزياء توجهت الجمعة إلى مركز للشرطة للإبلاغ بأفعال حصلت الليلة السابقة في فندق "بريستول "الفخم في العاصمة الفرنسية.

وقال المصدر القضائي: "تم التقدم بشكوى لأفعال موصوفة بأنها إغتصاب من قبل مقدمة الشكوى والتي حصلت على ما يبدو ليل الخميس الجمعة في باريس" ما أدى إلى فتح تحقيق.

و أكدت بعد ذلك في إفادة إنها تقيم علاقة حميمة مع المخرج البالغ 59 عاما منذ سنين تقريبا تشعر أنها ملزمة بها نظرا إلى علاقتهما المهنية على ما أوضحت المصادر فسها.

وأضافت هذه المصادر أن المحققين لم يستمعوا إلى إفادة لوك بيسون لوجوده خارج البلاد. إلا أن محاميه "تييري مارنبير" قال: "لوك بيسون" ينفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات المتخيلة. (مقدمة الشكوى) شخص يعرفه ولم يصدر منه حياله أي تصرف غير لائق.

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