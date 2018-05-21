لتجنب إنفجار الإطارات خلال فصل الصيف.. إليك الضغط المناسب

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة -

لعل سيناريو انفجار الدواليب هي أفظع سيناريو يمكن أن يطارد السائقين، فمع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والقيادة لمسافات طويلة من اللازم التحقق من ضغط الهواء في الإطارات..

فمن الملاحظ أنه في الصيف تكثر حالات تعطل الإطارات وترتفع نسبة انفجار الإطار أو تمزقه، وهو ما يؤدي إلى انقلاب المركبة أو خروجها عن مسارها، في بعض الحالات، فعند بلوغ درجات عالية تفشل معظم الإطارات بأداء عملها..

لهذا يعد الحفاظ على ضغط هواء مناسب في الإطارات أمرا مهما للغاية للحصول على أفضل أداء وتمديد عمر الإطارات... فكيف تتأكدون من ضغط الهواء الصحيح لسيارتكم؟

في الواقع، لكل سيارة ضغط هواء محدد وبشكل عام يتم إدراج الضغط الموصى به على ملصق داخل باب السائق، وإذا لم يكن هناك فتحققوا من دليل المالك..

عموما توصي معظم السيارات بـأن يكون الضغط بين الـ 32 إلى 35 رطل في البوصة بالإطارات، ومن الأفضل دائما فحص الدواليب، عندما تكون باردة، اذ إن الاحتكاك بين الإطارات والطريق يولد الحرارة مما يزيد بدوره من ضغط الهواء لذا يجب أن تكون السيارة متوقفة لبضع ساعات أو على الأقل لا يتم القيادة بقساوة قبل فحص الإطارات.. ومن المهم جدا أن لا تضخوا الهواء في إطاراتكم لحين الوصول إلى الحد الأقصى المكتوب..

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