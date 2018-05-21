كيف نتصرف مع الايحاءات التي توحي بالتحرش؟

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار)

أقر البرلمان الفرنسي تشريعا أكثر صرامة لمكافحة التحرش الجنسي، حيث يواجه الرجال الذين يتحرشون بالنساء في شوارع فرنسا دفع غرامات تصل إلى 750 يورو.

وجاء القانون، الذي أيده غالبية النواب في جلسة برلمانية مسائية، وسط موجة عالمية من اتهامات بالتحرش الجنسي موجهة لرجال في مجالات الأعمال والترفيه والسياسة، وأدت لتدشين حركات احتجاج على الإنترنت.

وتحتل بعض البلدان العربية ترتيباً متقدماً على مستوى العالم من حيث التحرش بالنساء في الشوارع.

كيف نتصرف مع الايحاءات التي توحي بالتحرش ؟

التحدث عن الأمر. يمكن اختيار شخص موثوق: جهة مختصة بمساعدة ضحايا الاعتداء والعنف والتحرش، ربما أمك أو صديقك العزيز أو شقيقك أو والدك أو أو مرشد أو شخص موثوق عبر الإنترنت... يمكن إخبارهم بما جرى إذا كانوا موضع ثقة وتلقي الدعم، ريثما يتم استعادة قوتك وعافيتك مرة أخرى. كذلك يمكن التفكير حول خيار إبلاغ الشرطة بما حدث .

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