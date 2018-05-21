في خضم السباق الرمضاني.. السودان يحتج رسميا على مسلسل مصري

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة



يشهد شهر رمضان أقوى موسم درامي في السنة منافسة قوية بين نجوم الصف الأول في مصر وبين الشباب كذلك، وفي وقت يصعب فيه الاختيار، أثار المسلسل التلفزيوني المصري (أبو عمر المصري) الذي بدأ عرضه مطلع شهر رمضان حفيظة السودان، ودفعه إلى استدعاء السفير المصري في الخرطوم للاحتجاج رسميا على مضمون العمل الذي يتناول ظاهرة الإرهاب.



هذا المسلسل من بطولة المصريين أحمد عز وأروى جودة والأردني منذر ريحانة والجزائرية أمل بوشوشة، في الوقت الذي لم يصدر عن الخارجية المصرية أي تعقيب رسمي بعد..

في التفاصيل، شكت وزارة الخارجية السودانية في بيان السبت 19 مايو/ ىيار من أن مسلسل (أبو عمر المصري) الذي يعرض على أكثر من قناة مصرية "تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان"، وفق وكالة "رويترز"..

وأضافت "سعى القائمون على المسلسل لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحا لبعض أحداث المسلسل واستخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية التي تعد رمزا سياديا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة".

في المقابل، أكدت أسرة مسلسل (أبو عمر المصري) في مقدمة العمل أن "أماكن وأحداث وشخصيات المسلسل من وحي خيال صناع العمل"، لكن هذا لم يمنع السلطات السودانية من مطالبة نظيرتها المصرية بإيقافه..

مصدر الصورة موقع (paresnews)

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