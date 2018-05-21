فتاة تحول ملابس المشاهير إلى أكل و "كيم جونغ أون" مع المشاوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف)

إستغلت التايلندية "سين بينجافون" البالغة من العمر 22 عاما شغفها الكبير بالأزياء التنكرية والطعام، وقررت أن تجمع بينهما.

قالت لوسائل إعلام عالمية: "أنا أحب الأكل، لذلك اعتقدت أن الطعام يجب أن يكون جزءاً من أزيائي، لدي الكثير من المتعة في صناعة الملابس والأزياء من المأكولات، وقررت دمج هذه الفكرة مع صور المشاهير العالميين"، وأضافت: "بدأت بتقليد المشاهير وأضفت لمسة الطعام على ملابسهم، وأحب الناشطون في مواقع التواصل هذه الفكرة الغريبة ولذلك حصدت عدداً كبيراً من المتابعين".

ونشرت وسائل الإعلام صور مذهلة لأزياء الشابة التايلندية ذات الألوان المبهجة التي تجمع بين الخضار والفاكهة لخلق ملابس تحاكي ملابس المشاهير المحليين والعالميين بداية من ريهانا إلى رئيس كوريا الشمالية كين جونغ أون.

و الفكرة المميزة لدى سين حققت شهرة عالمية وحصدت في حساباتها بمواقع التواصل أكثر من 50 الف متابع. وتحولت الى مؤثرة اجتماعية، ملابسها تقدم محاكاة ساخرة للمشاهير العالميين، وافتتحت محل تبيع فيه هذه الملابس الغريبة.

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