"الجزيرة المحرمة" بالبرازيل تشهد ولادة أنثى.. والجميع مصدوم

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رغم أن العرف والسلطات البرازيلية يمنعان الإنجاب فوق جزيرة معزولة تدعى "فرناندو دي نورونها"، فقد شهدت هذه الجزيرة حالة ولادة فوقها، حيث أنجبت سيدة برازيلية مولودة أنثى السبت 19 مايو/ آيار، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما، بينما تمنع السلطات الحمل في المنطقة، وتفرض على الراغبات في الإنجاب قصد مدن في البر عند الولادة، أما السبب في منع السلطات الإنجاب في الجزيرة فيرجع إلى كونها عبارة عن محمية طبيعية، لا يتجاوز سكانها 3 آلاف نسمة ولا يوجد بها قسم طبي للأمومة..

ووفق ما نقلت صحيفة "غارديان" عن سلطات الجزيرة، فإن العائلة التي أنجبت قالت إنها لم تكن على علم بالحمل، وفوجئت بالإنجاب الذي جرى بشكل مفاجئ.. ويتوجب على النساء اللائي يعشن في الجزيرة أن يسافرن إلى أقرب مدينة في البر على بعد 365 كيلومترا حتى يعشن تجربة الأمومة، وقالت الأم إنها قصدت الحمام، مؤخرا، بشكل عادي، فإذا بألم يباغتها وطفلة تنزل دون أن تغادر البيت، وهو أمر كان بمثابة المفاجأة على حد قولها.

الجدير بالذكر أن جزيرة، "فرناندو دي نورونيا" البرازيلية هي عبارة عن أرخبيل مكون من 21 جزيرة في المحيط الأطلسي، ويبعد 354 كم عن الساحل البرازيلي. الاسم أرخبيل أتى من تحريف اسم التاجر البرتغالي "فرناو دي لورونها"..

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