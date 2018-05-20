ماذا تعني كلمة "حفرتلي" باللهجة الفلسطينية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (سوريا بالقلب)

كلمة حفترلي هي كلمة شائعة باللهجة الفلسطينية ويستخدمها الشباب للإشارة إلى الشخص "رث الثياب" أو غير لائق المظهر، تترافق مع مستوى تعليمي متدني.

تابعوا الحلقة كاملة وتعرفوا إلى اللهجة الفلسطينية في الرابط التالي:

عبر آلة الزمن.. إلى أين تتمنى السفر؟ | سوريا بالقلب

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#سوريا_بالقلب

"سوريا بالقلب" برنامج يسلط الضوء على قضايا اجتماعية واقتصادية تهم السوريين خاصة أولائك الذين يعيشون بعيداً عن بلدهم سوريا.

يسعى تلفزيون الآن من خلال "سوريا بالقلب" إلى ربط السوريين بوطنهم بكل ما هو جميل من ذكريات وعادات وتقاليد من مختلف المحافظات السورية.

"تحدي اللهجات" هي إحدى فقرات البرنامج والتي ستستعرض جميع اللهجات من مختلف المناطق السورية، كما ستظهر الاختلاف بينها من خلال سلسلة من التحديات التي لا تخلو من الفكاهة والتي سيشارك فيها مجموعة واسعة من السوريين.