كلب "شيواوا" يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان"

أخبار الآن | كان - فرنسا (رويترز)

وضمن حفل الجوائز أيضا، فاز كلبٌ من فصيلة شيواوا بجائزةِ السُعفة الذهبية لأفضلِ أداءٍ يقومُ بهِ كلبٌ ضمنَ الأفلام المشاركة في المهرجان.

وقد شارك الكلبُ الفائز في فيلمِ "دوغ مان" أو "رجل الكلب" للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني، الذي يروي يوميات "مارشيللو"، مربي الكلاب الذي يتورطُ على مضضٍ في عمليةِ سطو.

وجائزة السعفة الذهبية الخاصة بالكلاب تقليدٌ سنوي جديد للصحافة البريطانية والفرنسية في مهرجان كان السينمائي بدأ في العام 2000 ومازال مستمراً وتقومُ بتغطيتهِ وسائلُ الإعلام المشاركة في المهرجان، وهو جائزةُ السعفة الذهبية التي تُمنحُ سنوياً لأفضلِ تمثيلٍ يقومُ بهِ "كلب". وهذه الجائزة أنشأها الناقد والصحافي البريطاني توبي روز إلى جانبِ لجنةٍ تحكيمية من النقادِ المشاركينَ في المهرجان.

وخلال أحداث الفيلم الذي أخرجه ماتيو جاروني تحبس عصابة سطو هذا الكلب داخل مبرد حتى يتوقف عن النباح ثم ينقذه بطل الفيلم بعد ذلك.

وينافس فيلم "دوغ مان" لنيل جائزة السعفة الذهبية الرسمية التي تمنح لأفضل فيلم وتعلن يوم السبت.

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