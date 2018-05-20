شاهد.. سقوط ذراع رافعة متحركة في الحرم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أعلنت إمارة مكة المكرمة إصابة سائق رافعة سقطت ذراعها المتحركة داخل المسجد الحرام، فيما شددت على أن الحادث وقع في منطقة مخصصة للعمل وليس للصلاة في الحرم المكي.

وقالت إمارة مكة في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "‏سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في ‎المسجد الحرام، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضحت الإمارة أن "الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار"، مشيرة إلى أن سائق الآلية جرح "بإصابات طفيفة".

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