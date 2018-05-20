"ستاربكس" تخضع وتعلن عن سياسة جديدة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (متابعات)

أعلنت شركة المقاهي الأمريكية "ستاربكس" عن سياسةٍ جديدة تتيحُ بموجبها لأيِ شخصٍ الجلوس في المقاهي التابعة لها أو استخدامَ المراحيض حتى إذا لم يشترِ أيَ شيءٍ، حسب أسوتشيدبرس.

تأتي السياسة الجديدة بعد خمسةِ أسابيع من توقيفِ شخصينِ أسودين بعدما لم يشتريا أي شيء بمقهى ستاربكس في فيلادلفيا.

وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة، إن سياساتها السابقة كانت فضفاضة وغامضة، ما ترك القرارات بشأن ما إذا بإمكان أشخاص الجلوس في المقاهي، أو استخدام المراحيض دون أن يشتروا أي شيء متروكة لمديري المقاهي.

وذكرت الشركة السبت أنها أبلغت الموظفين باعتبارِ أيِ شخصٍ يسيرُ إلى داخل المقاهي زبونا "بغضِ النظر عما إذا كان اشترى شيئا".

وأضافت أن بإمكان أي شخص استخدام المقاهي أو الباحات أو المراحيض التابعة لها بدون شراء شيء، ولكنها أوضحت أنه ما زال بإمكان الموظفين استدعاء الشرطة إذا ما شكل أي شخص تهديدا أمنيا.

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