كيف إستغل الطبيب البيطري مهنته في تهريب المخدرات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( دايلي ميل)

إرتكب طبيب بيطري من كولومبيا جريمة فريدة من نوعها، و إستغل خبرته العلمية بأسوأ الطرق الغير القانونية.

فقد لجأ الطبيب إلى تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة عبر وضع عبوات من الهيرويين السائل داخل أحشاء كلاب صغيرة بعد تدخل جراحي.

وقال مكتب النائب العام الأميركي للقطاع الشرقي من نيويورك إنه تم استدعاء أندريس "لوبيز إيلوري" للمثول أمام محكمة اتحادية في بروكلين، الثلاثاء، لتوجيه لائحة اتهام له بالتآمر لجلب هيروين إلى الولايات المتحدة وتوزيعه.

وذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن إيلوريز (38 عاما) قال إنه "غير مذنب."

وقال ممثلو الادعاء إن الطبيب الكولومبي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين.

وأضافوا أن إيلوريز يشتبه بأنه شارك في مؤامرة لجلب المخدرات إلى البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات إن الكلاب تم شق بطنها وتخييط عبوات الهيرويين بداخلها. وتم تصديرها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أن حملة مداهمات في كولومبيا عام 2005 وجدت أن 10 كلاب يتم استخدامها في نقل المخدرات، وقد جرت محاولات لإنقاذها، لكنها أشارت إلى أن الكثير من هذه الكلاب نفقت خلال العملية.

وقال ممثلو الادعاء إن إيلوريز اعتقل في إسبانيا وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة.

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