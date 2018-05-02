امرأة بريطانية تصل إلى الهند بجواز سفر زوجها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

معلوم أن إجراءات السلامة والأمن في المطارات دقيقة وذات أهمية بالغة، ولاسيما بعد حدوث احداث امنية عدة في مطارات مختلفة بالعالم، لكن رغم ذلك تقع بين الحين والاخر بعض الأخطاء أو الهفوات، آخرها ما جرى مع امراة بريطانية، مغادرة الى الهند.

في التفاصيل، غادرت البريطانية "غيتا مودا" البالغة من العمر (55 عاماً) مدينة مانشستر البريطانية وسافرت إلى الهند بواسطة جواز سفر زوجها، حيث قطعت مسافة تبلغ 4200 ميل دون أن يكتشف أمرها إلا عند وصولها إلى وجهتها.

كانت رحلة "غيتا" بهدف العمل، فعندما كانت على عجلة من أمرها قبل ذهابها للمطار أخذت "غيتا" جواز سفر زوجها "ديليب" بالخطأ دون أن تلحظ ذلك.



و في جميع مراحل رحلتها قامت غيتا بإظهار جواز سفر زوجها للموظفين في المطارات التي مرت بها أثناء الرحلة دون أن ينتبه أحد منهم إلى ذلك.



وعند وصولها إلى مطار دلهي الدولي، لاحظت موظفة المطار الخطأ وتم إعادة غيتا إلى مطار دبي لانتظار جواز سفرها الخاص بعد أن طلبت من ابنها إرساله لها، فوصل إليها عبر طائرة تابعة لطيران الإمارات.



وقالت "غيتا" معلقة على ما حدث: "إنه لأمر مريع في عصرنا هذا أن يسمح لأي أحد بالسفر دون التحقق جيداً من جواز سفره، لقد تسببت هذه التجربة بشعور عميق بالقلق لدي إزاء دقة الإجراءات المتخذة في المطارات البريطانية، لأنها قد تسمح لمثيري المشاكل بالدخول إلى البلاد والخروج منها دون رقابة حقيقية".

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