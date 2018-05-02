أسد يهاجم سيارة سائحة ويحاول فتحها في جنوب إفريقيا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحلم السياح بالتجول بين الحيوانات المفترسة أثناء رحلات السفاري‫ إلا أن الأمور غير المتوقعة قد تحول تلك التجربة إلى كابوس. وهذا تحديدا ما حصل في جنوب إفريقيا مع سائحة، حيث حاول أسد فتح باب السيارة التي تستقلها.

إنتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد محاولة أسد فتح باب سيارة عن طريق عض مقبض الباب.

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل"، استوقفت الأسود عددا من السيارات أثناء زيارتهم لمنتزه سفاري في جنوب أفريقيا.

وبدت السيدة مذعورة داخل السيارة وغير قادرة على الحركة، ولم يفلح الأسد في فتح باب السيارة بفمه، لكنه ظل يلاحق السيارة التي تحركت بحذر، قبل أن يتركها تذهب بسلام.

و تعتبر جنوب إفريقيا بين أكثر الوجهات السياحية العالمية جاذبية وإثارة، وذلك بسبب كونها إحدى أكثر الوجهات لرحلات السفاري بفضل التنوع الكبير والمدهش للأحياء البرية.

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