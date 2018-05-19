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أنت ماذا تسمع؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات) 

بعد الجدل الذي دار قبل أكثر من سنة بشأن لون الفستان وبعدها قبل أسبوع حول كلمتي Laurel او Yanny  انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيديو جديد يسأل المتابعين ماذا تسمع أولاً  brainstorm" او "green needle" 

الفيديو تم اقتطاعه من استعراض نشر على يوتيوب في العام 2014 لساعة بن 10، الفيديو الذي تناقله المتابعون عبر صفحات التواصل الإجتماعي و تفاوتت الأجوبة بشكل انقسم فيه المتابعون بالآراء بحسب ما يسمع كل منهم. 

خبراء علقوا على الفيديو المنتشر و قالوا أن كل شخص قد يسمع الكلمة بحسب ما يفكر بأنه قد يسمع .
 

 

 

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