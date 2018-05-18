سيارة "Hillary" من "بي إم دبليو" المعدلة بتوقيع Lightweight

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -

تحاول شركة "Lightweight" الألمانية الإبداع في مجال السيارات عبر تعديل السيارات التي تطلقها الشركات الكبرى، فقد أطلقت هذه الشركة حديثا نسخة "كابريو" المعدلة بالكامل من سيارة "بي إم دبليو" M2.

في هذا الصدد أوضحت الشركة الألمانية المتخصصة في تعديل الموديلات أن السيارة الرياضية المدمجة تحمل الاسم Hillary، وتعتمد هذه السيارة الرياضية الجديدة على محرك سداسي الأسطوانات بقوة 428 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 600 نيوتن متر، وتنطلق بسرعة قصوى تصل إلى 300 كلم/ س.

وتلفت سيارة Hillary الأنظار إليها من خلال جنوط مقاس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف ونهايات مواسير العادم المصنوعة من الكربون.

واعتمدت شركة Lightweight في سيارتها المعدلة الجديدة على البنية الهيكلية الخفيفة من خلال تصميم أجزاء من ألياف الكربون مثل الاسبويلر الأمامي المكون من جزئين وناشر الهواء الخلفي وغطاء المحرك والاسبويلر الخلفي، كما تمتاز مقصورة السيارة Hillary المعدلة بحليات زينة مصنوعة من الكربون، مع إمكانية الاختيار بين الفرش الجلدي نابا والفرش القماشي الكانترا..

مصدر الصورة (موقع 24.ae)

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