إقتنت جروا لعائلتها.. فإكتشفت أنه دب مهدد بالإنقراض

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -



لم تكن المرأة الصينية "سو يون" التي اشترت جروا لعائلتها قبل عامين أي في صيف 2016 تعتقد أن ذلك الجرو الذي تحمله بين يديها هو في حقيقة الأمر دب من فصيلة مهددة بالإنقراض، فالجرو كان صغيرا ويشبه لحد ما الكلب التبتي..

لكن مع مرور الأيام فوجئت أن الكلب الصغير يأكل كميات ضخمة من الطعام، وقالت "سويون" لوسائل إعلام صينية إنه يتناول علبة فواكه وسطلين من المعكرونة يوميا، لذلك شكت في شهيته المذهلة، لأن الحيوان الذي تعتني به كبر ليصبح وزنه 114 كيلو غراما وهو هو في الحقيقة دب وليس كلبا، من تم أدركت العائلة خطأها عندما لم يتوقف حيوانهم الأليف عن النمو، وبدأ يظهر موهبة المشي على قدمين، وفق موقع "nationalgeographic".





حاليا يعيش الدب في مركز يونان لإنقاذ الحياة البرية بعد اتصال الأسرة لطلب المساعدة. وتظهر لقطات التقطها المسؤولون أن طوله بلغ مترا، وقد تم تحديد نوعه كدب أسود آسيوي مهدد بالانقراض، والذي سيجلب آلاف الجنيهات إذا بيع في السوق السوداء..

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