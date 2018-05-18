أول "آيس كريم" بطعم الكاتشب من صنع متجر إيرلندي (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من منا لا يحب "الكاتشب" ويجد له لذة ومذاق طيب، خاصة وهو يتناوله مع رقائق البطاطا أو مع البيتزا والبرغر، في حقيقة الأمر هناك الملايين حول العالم يتناولون يوميا الكاتشب ويعشقونه، حتى أن هناك من يتناوله وحده دون

أن يضيفه على أي شيء آخر..

إذا كنت من محبي هذه المادة يمكنك تذوقها على شكل مثلجات، فقد بدأ متجر في إيرلند بتقديم المثلجات بنكهات غير تقليدية، وحظي المتجر باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن صدم "جيلاتي إينيسكرون"،

في "كو سليجو"، برد فعل الجمهور بعد إدخال "آيس كريم" بنكهة الطماطم إلى متجره..





وكان المالك "مايكل أودود" قد ولد في بيئة تعشق الآيس كريم في الستينيات من القرن الماضي، حيث كانت والدته تملك متجرا لبيع المثلجات على الشاطئ في "إينيسكرون"، وفي حديث لصحيفة "آيريش إندبندنت"،

قال أودود: "التحقت بجامعة جيلاتو في بولونيا، إيطاليا عام 2012، لإتقان فن صنع الجيلاتي والآيس كريم"..

وأضاف: "عادة ما تكون ردود الفعل الأولية لدى الناس تجاه الآيس كريم بالكاتشب غير جيدة، لكن بعد تذوقه غالبا ما يتغير انطباعهم، حيث تشبه النهكة طعم الآيس كريم الحار" ومن أن تم نشر مقطع فيديو للآيس كريم بالكاتشب

الذي يقدمه المتجر، جمع أكثر من 30 مليون مشاهدة..

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