سيارة تسلا الكهربائية تدخل غينيس بعد سحب طائرة بوينغ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تمكنت إحدى سيارات شركة "تسلا" الكهربائية الصغيرة من سحب طائرة بوينغ عملاقة في مطار ملبورن الأسترالي، محطمة الرقم القياسي في موسوعة غينيس.

ويظهر مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية وهي تسحب الطائرة التي يبلغ وزنها ما يقارب 18000 كيلوغرام على مدرج المطار، وفقاً لشركة الطيران الاسترالية كانتاس.

وتهدف شركة كانتاس للطيران من هذا الفيديو الترويجي، إلى إظهار مدى العلاقة الوثيقة التي تربطها مع شركة تيسلا للسيارات، والتي نجم عنها تزويد شركة تسلا لمطارات سيدني وكانبيرا بقاطرات كهربائية صديقة للبيئة، تستخدم لسحب الطائرات اثناء أعمال الصيانة والإصلاح.

إضافة إلى ما سبق تحتوي العديد من المطارات الأسترالية على مجموعة من منصات الشحن الكهربائي التي تزود السيارات الكهربائية بالطاقة على مدار 24 ساعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت تسلا مقطع فيديو ترويجي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية التي يمكنها حمل 125 طناً من الحطام، وفق ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

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