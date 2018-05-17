بالصور.. قصر زجاجي للبيع مقابل 30 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشتهر منطقة وادي سيليكون قرب ضاحية "أثيرتون" في ولاية كاليفورنيا بتواجد أهم وأكبر مقرات للشركات العالمية. وعلى بعد 15 دقيقة فقط من مقر "فيسبوك"، عُرض قصر فاخر من الزجاج للبيع مقابل نحو 30 مليون دولار أمريكي، بحسب موقع "بيزنيس انسايدر".

وتبلغ مساحة القصر نحو 4.8 آلاف متر مربع، ويضم 3 طوابق فيها 6 غرف للنوم و4 حمامات وقاعة سينما وحمام سباحة وساحة لألعاب رياضية ومرآب يتسع لـ4 سيارات ومحطة لشحن السيارات الكهربائية. كما يحوي جناحاً رئيسياً وغرفة معيشة، وفي الأعلى، تم تثبيت ألواح شمسية لتزويد حمام سباحة في الداخل بالتدفئة.

صمم هذا القصر الزجاجي المميز معماريون في شركة "ناتوما" العقارية، وبني من الخرسانة والصلب والزجاج. ويتميز بإطلالاته الرائعة ونوافذه الزجاجية بشكل كامل.

للمزيد:

سيارة تسلا الكهربائية تدخل غينيس بعد سحب طائرة بوينغ (فيديو)