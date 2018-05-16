شركة يابانية تعتذر لمغادرة قطارها قبل أوانه بثوان

أخبار الآن| طوكيو- اليابان- (وكالات)

يعد احترام المواعيد من أهم تقاليد الشعب الياباني حتى ولو كان التأخير مجرد ثوان معدودة، أصدرت شركة "جي ويست" للقطارات غرب اليابان اعتذارا للركاب، لمغادرة أحد قطاراتها مبكرا بـ 25 ثانية قبل ميعاد تحركه.

وجاء في سبب مغادرة القطار مبكراً أن المسؤول عن القطار اعتقد عن طريق الخطأ، أن عليه مغادرة الرصيف في تمام 7:11 وأغلق أبواب العربات ، وعندما لاحظ خطأه فور غلق الأبواب، نظر إلى الرصيف ولم يجد أي شخص واقفاً، ما جعله يقرر المغادرة قبل الميعاد المحدد بـ25 ثانية.

وجاء في اعتذار الشركة: "نعبر عن عميق اعتذارنا للمضايقة الجسيمة التي تسببنا بها لعملائنا"، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وكان الوقت الصحيح لمغادرة القطار هو في 7:12 من محطة نيشي أكاشي في محافظة هيوغو اليابانية.



وتبين بعد ذلك وجود بعض الركاب الذين لم يلاحظهم مسؤول القطار ممن كانوا ينتظرون محاولين ركوب القطار، وفي اليابان يتمتع نظام السكك الحديدية بسمعة عالية من حيث دقة المواعيد والسلامة على مستوى العالم، حيث يعرف بأن معدل تأخير قطاراتها في العام لا يتجاوز 10 ثوان..

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