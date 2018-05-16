رجل ينفق 38 ألف دولار على أناقة كلبه

أخبار الآن| بكين - الصين - (وكالات)



كثيرون منا مولعون بالاناقة..احيانا قد ننفق اموال طائلة لشراء الملابس والاحذية وحتى مساحيق التجميل..الى غاية الان قد يبدو الامر عاديا..لكن هل انت مستعد لانفاق الاف الدولارات على اناقة كلبك؟ ينفق مالك أجمل كلب في العالم مبلغ 28 ألف جنيه استرليني اي ما يعادل 38 ألف دولار لأغراض التجميل ومزيد من البهاء بشعره المتدلي كذيل الحصان. يقول مالكه إن كلبه الأفغاني من نوع كلاب الصيد، يجذب الأنظار أينما ذهب...مشيرا الى انه يقضي حوالي 6 إلى 8 ساعات في الأسبوع يمشط شعر الكلب، ويشرف على نظافته وجماله وأناقته.

وينفق الشاب الذي يعمل في مجال التسويق، ويعيش في بكين، 100 ألف يوان صيني (525 جنيها استرلينيا) شهريًا، على معدات النظافة والتجميل الخاصة بالكلب. ويدعي أنه أجمل كلب في العالم بلا منازع.

وقد أطلق عليه اسم "بتل" أي القاتل، وذلك منذ أول يوم جاء به للبيت، واعتبر الأمر بمثابة معركة يجب عليه وعلى الكلب أن يفوزا بها. ويرى أنه بات الآن أحد أعضاء الأسرة، ولهذا فإن إنفاق المال عليه ليس تبذيرًا كذلك قضاء الوقت.



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