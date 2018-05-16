تعرف على الماسة الزرقاء الملكية التي بيعت بـ6.7 مليون دولار

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( دايلي ميل)

بيعت ماسة زرقاء نادرة، في مزاد علني في جنيف بــ 6.7 مليون دولار، بعد أن قضت ما يقرب من 300 عاما تتنقل في القصور الملكية في أوروبا وكانت في تاج آخر ملكات فرنسا قبل الثورة.

وكانت "دار سوذبي" للمزادات في سويسرا، قد أعلنت عن عرض الماسة الزرقاء "بلو فارنيزي" للبيع، وتزن 6.16 قيراط، وبدأ تاريخها عند تقديمها هدية زواج إلى إليزابيث فارنز، ابنة دوق بارما، عند زواجها من فيليبي الخامس ملك اسبانيا، عام 1915.

ومنذ هذا التاريخ توارثتها أربع عائلات ملكية أوروبية، وتنقلت ما بين اسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.

وقالت دانييلا ماسيتيتي المتخصصة في المجوهرات لدى سوثبي "كنا نتوقع نتيجة جيدة لكننا بدأنا من 3.5 مليون دولار وانتهى بنا الأمر إلى 6.7 مليون دولار لذا فقد تجاوزنا توقعاتنا".

وتابعت أن هذه الجوهرة مصممة تصميما جيدا ومتقنة في الصنع وتحمل توقيعا.

ووفقًا لموقع خاص بالمزادات ، فإن الماسة كانت جزءًا من تصميم تاج تملكه الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت صاحبة المقولة الشهيرة (إذا لم يكن هناك خبزٌ للفقراء.. دعهم يأكلون كعكاً).

وخطفت الماسة أنظار العالم ليس بسبب أنها كانت ضمن مقتنيات الملكة الإسبانية إليزابيث فارنيزي في عام 1715 فحسب، بل لأنها المرة الأولى التي تُطرح فيها بمزاد علني. ولم يتم الكشف بعد عن هوية المالك الجديد.

الصورة من موقع" ديلي ميل"

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