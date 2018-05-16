أحبت رجلا.. فأمطرته بـ65 ألف رسالة تهديد

أخبار الآن | اريزونا- امريكا - (وكالات)

مشاعر الحب تختلف من شخص لآخر وهذا ما يجعل كل علاقة تختلف..امرأة امريكية لجأت لاسلوب الترهيب بدلا من الترغيب..فماذا فعلت ؟ اتُهمَت امرأة في ولاية أريزونا الأميركية بمطاردة رجل، حيث أرسلت له 65 ألف رسالة نصية، كما اقتحمت بيته خلسة ، وذلك بعد خروجها مع الرجل مرة واحدة فقط. وألقي القبض على المرأة بناء على اتهامات جنائية تشمل التهديد والترهيب والمطاردة والمضايقة. وعندما سئلت بصراحة: "هل أنت مجنونة؟" قالت أنها فقط امرأة اكتشفت الحب".

وقد ألقي القبض على آديز الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن فاجأت الرجل في مكان عمله، وادعت أنها زوجته، في حين كان تخبئ سكيناً في سيارتها، وقبلها كانت آديز ترسل العديد من الرسائل المزعجة للرجل، وكتبت له في إحداها أنها "تريد أن تستحم في دمه".



وقالت آديز في تصريح لتلفزيون KTVK من السجن: "إنه رفيقي"، في إشارة لضحيتها، وتصر آديز، التي أرسلت رسائل عنصرية وتهديدات إلى ضحيتها، بما في ذلك رسالة وصفت فيها نفسها بأنها "هتلر جديد"، على أنها لا تطارد الضحية ولكنها ببساطة تحبه، وقالت: "شعرت بأنني قابلت توأم روحي ورأيت أننا سنتزوج وسيكون كل شيء على ما يرام".



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