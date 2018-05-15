لشهر "رمضان" إذاعة "الأولى" تطلق الدورة البرامجية المخصصة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تماشياً مع رؤيتها وأهدافها، تستعد "الأولى" الإذاعة الإماراتية التراثية الوطنية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لإطلاق جديدها من البرامج المخصصة لشهر رمضان المبارك 1439هــ.

ومع فجر الأول من رمضان، ستبدأ الأولى ببث دورتها البرامجية الرمضانية الجديدة بعد أشهر من العمل لتتوأم وروحانية الشهر العظيم وتتماشى ونهج الإذاعة وطابعها الإماراتي، التراثي، الوطني، لتثري مستمعيها وتبقى رفيقة دربهم ومصدرا يستقي الصائم منه زاد يومه سواء من الفواصل والأذكار أو المواضيع الإجتماعية المتنوعة.

وأشارت نتالي اواديسيان، مدير البرامج والإنتاج في إذاعة الأولى إلى أهمية مواكبة البرامج لكافة المناسبات والأحداث خصوصاً في شهر رمضان المبارك وقالت "يأتي التنوع في إذاعة الأولى على رأس أجندة العمل و يعنى بالمضمون وتغيير المحاور في البرامج الرئيسية وفقاً لجميع المناسبات وأحداث الساحة المحلية، خصوصاً في شهر الصيام، الذي يتناول حياة الصائمين على كافة الصعد الإجتماعية والدينية والثقافية. لذا تركز إذاعة الأولى على سلوكيات الفرد ومحيطه والروابط الأسرية، والعادات والتقاليد الإماراتية المصاحبة للشهر الفضيل مع مواكبة جميع المحاور التي تصل إلى ذائقة المستمع.

وأكملت اواديسيان: كل دورة برامجية رمضانية، نطلق مجموعة من البرامج الجديدة كلياً والفواصل المخصصة لهذا الشهر لإثراء المضمون العام بمزيد من أوجه القيم التراثية والعادات السمحة التي يتحلى بها الإماراتيين وتميزهم عن باقي الشعوب، كما نحرص على إطلاق مجموعة من المسابقات في عدد من البرامج ومنصات التواصل الإجتماعي، بهدف حصد تفاعل المستمعين وبالتالي نيل رضاهم وسعادتهم.

برامج رمضان من الأحد إلى الخميس

من 8-10صباحا - يبدأ يوم الصائم مع المقدمة عليا بوجسيم في برنامج "صباح الأولى" ليصطحب المستمعين من فئة الموظفين خصوصا في رحلة من المعرفة تتسم بالإيجابية والروح الوطنية.

يبدأ يوم الصائم مع المقدمة عليا بوجسيم في برنامج "صباح الأولى" ليصطحب المستمعين من فئة الموظفين خصوصا في رحلة من المعرفة تتسم بالإيجابية والروح الوطنية. من الساعة 11ص -1 بعد الظهر - يستمر برنامج "الرايح" مع سماح العبار بطرحه الإجتماعي الموجه للأسرة الإماراتية بمواضيع تناسب الشهر الكريم مع إضافة فقرة خاصة للأطفال بعنوان (إنتوا) السند للتعرف من خلالها على طموحات أجيال الغد.

يستمر برنامج "الرايح" مع سماح العبار بطرحه الإجتماعي الموجه للأسرة الإماراتية بمواضيع تناسب الشهر الكريم مع إضافة فقرة خاصة للأطفال بعنوان (إنتوا) السند للتعرف من خلالها على طموحات أجيال الغد. من الساعة 3 -5 مساء - المستمع على موعد مع المقدمة أثير بن شكر في برنامج المسابقات "الميدان يا حميدان" لإختبار معلومات المتسابقين من خلال الأسئلة التي تعكس توجه "الأولى" الإذاعة الإماراتية التراثية الوطنية.

المستمع على موعد مع المقدمة أثير بن شكر في برنامج المسابقات "الميدان يا حميدان" لإختبار معلومات المتسابقين من خلال الأسئلة التي تعكس توجه "الأولى" الإذاعة الإماراتية التراثية الوطنية. سهرة إذاعة الأولى في رمضان مميزة من خلال برنامجها المباشر من تقديم سالم محمد وخليفة الفلاسي حيث يستضيفان مجموعة من الشخصيات المؤثرة ممن لديهم أعدادا كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ليتعرف المستمع على جوانب حياتهم المختلفة عبر حوارات شيّقة وملهمة بالإضافة إلى الجوائز القيّمة المقدمة للمستمعين في البرنامج.

وتستمر البرامج التالية طيلة الشهر الكريم :

من الساعة 2-3عصرا - "الشور عندك" مع عبدالله موسى ، يتناول البرنامج محاور دينية تتحدث عن الصفات ونقيضها كالخير والشر والتواضع والكبر ، استدلالاً بالقرآن الكريم والأمثلة العامة في الحياة.

من الساعة 7:30 -8 صباحا - "تفسير الأحاديث" مع عبدالله الأنصاري.

من الساعة 10 -11 صباحا - البث المسجل من برنامج المحاضرات الدينية هبوب الخير.

"على السيف" حوار فهد علي مع النوخذة حميد بن ذيبان يوم الجمعة من الساعة 10-12منتصف الليل ، برنامج يثري ثقافة المستمع عن علوم البحر وما يتعلق بالبيئة البحرية ومفرداتها التراثية.

"برزة شعر" مع الشعراء راشد وسيف سليمان الشامسي كل يوم سبت من الساعة 10 حتى 12 منتصف الليل، برنامج شعري يبث من أحد المجالس في إمارة عجمان ، يتناول قصائد شعرية وجدانية تتناسب مع الشهر الكريم.

الفواصل :

"النصيحة تسوالها لك" تقدم إذاعة الأولى يوميا مجموعة من الفواصل المنوعة بعنوان "النصيحة تسوالها لك" بما فيها مقاطع تمثيلية أعدها فريق العمل في الإذاعة تحمل الرسائل الإجتماعية المحفزة على فعل الخير.

"الصدقة تدفع النقمة" فاصل عن طرق عمل الخير والتبرع والذي تقدمه المؤسسات والجهات المختلفة المعنية.

"رسوم الاول" فاصل عن تاريخ الأماكن التراثية والمعالم القديمة المرتبطة بذاكرة الشعب الإماراتي وتمثل جزء من هويته.

"صماطنا" فاصل لمقاطع تمثيلية تستعرض وصفات للأكلات الشعبية الإماراتية.

وفي "عام زايد" تقدم إذاعة الاولى باقة من الفواصل الرمضانية والبرامج التي تتحدث عن القائد الشيخ زايد طيب الله ثراه، منها الوثائقي (ورث زايد ) الذي يذاع كل جمعة وسبت و يحكي قصة القائد زايد ومسيرة بناء دولة الإمارات العربية المتحدة والنهج الذي رسمه في حب الوطن والعمل لأجله من جميع الجوانب الحياتية للفرد.

"قليل في حقك" فقرة في برنامج صباح الأولى تعرف المستمعين بأهم المبادرات التي أطلقتها المؤسسات والهيئات الحكومية تفاعلا مع عام زايد.

الفاصل (وطر زايد ) فاصل يتحدث عن الأعمال الإنسانية والخيرية لزايد رحمة الله عليه وأياديه البيضاء التي امتدت لجميع المحتاجين حول العالم.

للمزيد:

الدراما الرمضانية.. إلى أي مدى تحاكي الواقع؟

حذارِ.. مديرك قد يراقبك بطرق خيالية