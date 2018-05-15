حلاقة الوجه للنساء.. صيحة جديدة كانت حكرا على الرجال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

حلاقة الوجه لم تعد خاصة بالرجال، فكثير من النساء يُزلن الشعر الناعم باستخدام الشفرة، للتخلص من الشوائب والجلد الميت، كما أنها تقلل من علامات الشيخوخة، وتمنح الوجه ملمسا ناعما.

انتشرت هذه الموضة بشكل كبير في اليابان، ومؤخرا في بريطانيا

حيث أصبحت تستخدم فى الكثير من صالونات التجميل، كما بدأت السيدات فى استخدامها بشكل متكرر، اعتقادًا منهن بدورها فى الحفاظ على شباب البشرة ونعومتها، حيث تعطي السيدات نتيجة مبهرة، لا تجدها عند استخدام وسائل التجميل الأخر بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل .

وتستخدم بعض السيدات هذه الوسيلة التجميلية مرة كل شهر، بينما تفعلها بعض السيدات يوميًا فى المنزل، باستخدام شفراتهن الخاص

فكرة حلاقة الوجه للنساء باستخدام شفرة الحلاقة، فكرة غير متداولة في كثير من البلدان، إلا أنها تعد تقليدًا قديمًا للنساء في اليابان.

بعض الأطباء حذروا من مخاطر استعمال الشفرة على الوجه، لأنها ستحوّل الوبرة إلى شعرة وتكثف نموها.

خبيرة التجميل العراقية هدى قطان نصحت النساء بإزالة شعر الوجه، بالشفرة

وقالت إن المشاهير قاموا بهذا الأمر، من بينهم "مارلين مونرو وإليزابيث تايلور"، مؤكدة أن الوجة يصبح أفضل عند وضع المكياج بعد الحلاقة.

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