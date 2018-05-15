الدراما الرمضانية.. إلى أي مدى تحاكي الواقع؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار)



بالاضافة الى كل ما ننتظره في شهر رمضان الفضيل..ننتظر جميعنا ماذا ستجود علينا شاشات التلفزيون بمسلسلات جديدة..نجوم الشاشة الصغيرة يطلون علينا باعمال فنية متنوعة تحاول من سنة الى اخرى ان تضفي علينا لمسة من الترفيه الممزوج ببعض القضايا الاجتماعية والسياسية..فإلى أي مدى يمكن لها ان تلامس واقعنا؟ وماهي هذه المسلسلات؟ والى اي مدى يصنع رمضان النجوم؟ ويطيح باخرين ويؤكد نجومية بعضهم؟



يستعد العديد من كبار النجوم لعرض مسلسلات رمضان 2018 التي شاركوا فيها، في وقت ينتظر فيه العديد من المشاهدين استقبال الأعمال الدرامية المتنوعة بشوق، ويشهد سوق الدراما في شهر رمضان حركة كبيرة وإنتاجا غزيرا يتنافس فيه نجوم الوطن العربي والشاشات لتحقيق أعلى نسب مشاهدة..

في هذا الصدد يدخل غمار سباق المسلسلات على بعض القنوات الفضائية المختلفة في شهر رمضان 2018، نحو27 مسلسلا، عرضتهم "بوابة الأهرام" المصرية:



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