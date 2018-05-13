سنجاب يرقص مجبرا.. من أجل الوصول للقمة عيشه (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



"السعي وراء لقمة العيش" هو سلوك تتشارك فيه كل المخلوقات سواء الإنسان أو الحيوانات، فكل واحد يبتكر طريقا لذلك حسب مؤهلاته وقدراته، مؤخرا انتشر فيديو لسنجاب على موقع "فيسبوك" عمل المستحيل من أجل الوصول إلى لقمة عيشه لكن الظروف المحيطة به خانته!

وشرحت الفتاة التي صورت، الفيديو سبب إنزلاق السنجاب الذي بدا وكأنه يرقص على عمود "ستربتيز" في أحد الملاهي، على حد تعليق الفتاة، موضحة أن السنجاب يحاول الصعود على عمود منصة تغذية للطيور الذي طلته والدتها بالزيت بعدما سئمت من سرقة السناجب لغذاء الطيور الذي تضعه أعلاه كل يوم حسبما ورد في "reddit"





الجدير بالذكر، أن السناجب تتغذى على المكسرات، والفواكهة، وبيوض الأعشاش، وفراخ الطيور. يختلف غذاء السنجاب من موسم لآخر، ففي بداية موسم الربيع يتغذى السنجاب على البراعم، والزهور، وتعد السنجابيات أكثر أنواع القوارض من حيث العدد، ولها أكثر من 30 نوع، منها الأحمر، والرمادي..

اقرأ أيضا:

بالفيديو: سنجاب يأكل أفعى.. وهي على قيد الحياة!