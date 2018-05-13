الزواج يقي من سرطان الجلد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشارت دراسة أمريكية إلى أن المتزوجين، قد يكونوا أكثر قدرة على الكشفِ المبكر عن إصابتهم بنوعٍ خطير من سرطانات الجلد، مقارنة بغيرهم ممن يعيشونَ دونَ شريكِ حياة.



معدو الدراسة قالوا أن الأشخاص الذين يقيمون علاقات طويلة الأجل… تكون لديهم القدرة على ملاحظةِ أيِ ندبةٍ تطرأ… وخصوصا في المناطق التي يصعبُ رؤيتها في الجسم مثل الظهر.



وبحثت الدراسة الحالية ما إذا كان الزواج عاملا في اكتشاف الإصابة بسرطان الجلد في مرحلة مبكرة تعرف باسم (تي 1 إيه)، ويكون فيها سمك الورم بسيطا ولا يتعدى ملليمترا واحدا.



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