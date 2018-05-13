أنا آسف.. جملة تهدد مستقبلك في العمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

إن الاعتذارَ عن ارتكاب الأخطاء، من أسرعِ الوسائل لإزالةِ الخلافاتِ بين الأطراف، وعلى الرغم من أنها ليست سهلة على بعض الناس، إلا أنها عادةٌ غيرُ مؤلمة، ولها تأثيرٌ عميق على العديدين.



دراسة جديدة تشيرُ الى أن الاعتذارات يمكنُ أن تكون بمثابةِ "منصةِ إطلاقٍ" لمحادثاتٍ أعمق وأكثر أهمية، ولكنها تحذرُ في الوقت ذاتهِ من أن ترديد جملة "أنا آسف" ومع ذلك ، فإن ترديدَ جملة "أنا آسف" بشكلٍ لافت للنظر قد يؤدي إلى نتائج عكسية داخلَ محيطِ العمل لانها قد تمنحُ المستمعَ إليها الشعورَ بعدمِ المصداقية وعدم الفعالية.

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