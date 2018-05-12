ضبطت زوجها مع عشيقته قبل سفرهما برحلة رومانسية بالصدفة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -

لا يغفر الكثير من الأشخاص سلوك الخيانة الزوجية، فهو مؤلم بطبيعة الحال، ولا يمكن تجاوزه بسرعة، وغالبا ما تكون ردة الفعل قوية جدا في حالة ضبط الخائن متلبسا، فقد تختلف من شخص للآخر.. في كولومبيا، ضبطت امرأة زوجها وهو بصدد السفر في رحلة رومانسية برفقة عشيقتها، فقامت بجرها من شعرها في أنحاء المطار..

وفي التفاصيل، التقط فيديو للسيّدة وهي تواجه زوجها وعشيقته في مطار "جوزيه ماريا كوردوفا" الدولي في "كولومبيا"، لكن الزوجة لم تترك الأمر يمر من دون أن تعاقبهما على فعلتهما معا، وفق موقع "dailymail"..

وبدأت الزوجة بشتم العشيقة قبل أن تجرّها من شعرها، فقام زوجها بمحاولة إبعاد الإثنتين عن بعضهما البعض.، ويُسمع صوت الزوجة وهي تقول لزوجها بالإسبانية "يوم السبت كنت تريد أن تأخذني مع ابننا، واليوم تأخذ عشيقتك، تخلّص منها أو سأتسبّب بفضيحة الآن"..

مصدر الصورة (Couples Academy)

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