سرقة بذلة الرجل الحديدي الأصلية بشكل مفاجئ في "لوس أنجلوس"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -

من يتجرأ على سرقة بذلة الرجل الحديدي؟ إلا من كان مهووسا به؟ أو يخطط لبيعها بثمن باهض! في هذا السياق بدأت شرطة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحقيقا موسعا بعد سرقة الدرع الأصلي الذي استخدمه الممثل "روبرت داوني جونيور" في فيلم "Iron Man" أو "الرجل الحديدي".وقد تم الإبلاغ عن السرقة التي وقعت في شارع "وايدنر" بحي "باتشوما" حيث كان الدرع موجوداً في المخزن قبل أن يختفي . وتقدر قيمة البذلة المسروقة بنحو 325 ألف دولار.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أشياء خاصة بالابطال الخارقين الذين ظهروا في أفلام هوليوود للسرقة، حيث سرقت في عام 2001 النسخ الأصلية للقصص المصورة التي ظهر فيها للمرة الأولى شخصيات سوبرمان وباتمان، من منزل الممثل الأمريكي الشهير نيكولاس كيج، غربي لوس أنجلس، وفق موقع صحيفة "cnn".



يُذكر أن Iron man هو إحدى شخصيات Avengers، وفيلم الرجل الحديدي هو من أنجح الأفلام الهوليووديّة فقد حقق إيرادات هائلة وصلت إلى 585 مليون دولار في العام 2008. .

مصدر الصورة (Geek and Sundry)

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