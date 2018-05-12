أم تقتل برصاصة طائشة.. بعدما منعت إبنتها من الإنتحار

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (فاطمة جنان)



عثرت السلطات الأمريكية على إمرأة مقتولة في تكساس ببيتها، بعدما حاولت منع ابنتها البالغة من العمر (26 عاما) من الانتحار وقالت صحيفة "ذا هالر تايمز" أن السيدة "اسبيرانزا اسكاميلا" البالغة من العمر (45 عاما) أصيبت بالرصاص في الصدر في الأول من مايو / آيار في منزلها في "كوربوس كريستي" بتكساس أثناء محاولتها نزع بندقية من ابنتها التي كانت على حافة الانتحار..

وقالت الشرطة ان ابنة المرأة المقتولة "سيرينا اسكاميلا" كانت في حالة انهيار بعد مرحلة انفصال مرت بها، وكانت تهدد بالانتحار قبل الحادث المميت، التي سقطت ضحيته الأم..





ويزعم أنها أخبرت والدتها في وقت سابق خلال يوم الحادث، بأنها "ترغب بإطلاق النار على نفسها"، وبحسب ما ورد فقد نشب صراع بين الأم وابنتها حول حمل السلاح، ثم أصيبت الأم برصاصة طائشة في صدرها، أصابت منطقة المعدة مباشرة .. وحينما وصلت الشرطة لعين المكان عثرت على الابنة "اسكاميلا" تنزف بالقرب من والدتها، فيما كانت الأم قد فارقت الحياة متأثرة يجراحها..



مصدر الصورة (nypost)

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