عملية ترميمية.. زراعة أذن في ذراع جندية (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



قد تترك حوادث السير ندبا وأضرار جسيمة في جسم الإنسان، وقد يستعصي إجراء العلميات الجراحية في بعض الحالات، لكن بفضل تقدم الطب أصبح ما كان مستحيلا ممكن إجرائه، بهذا الصدد قام الجيش الأمريكي بعملية غريبة بعض الشيء لجندية فقدت أذنها خلال حادث سير عام 2016.. حيث زرع الأ طباء أذن إصطناعية في ذراعها من أجل إجراء جراحة ترميمية في وقت لاحق، وفق موقع "abcnews"..

وقال بيان صادر عن فرع الخدمة المسلحة، إن جراحي التجميل في مركز "ويليام بومونت" الطبي العسكري بتكساس قاموا بعملية إعادة بناء وزرع الأذن التي تنمو داخل جلد الجندية، التي قالت "لم أشعر بالراحة، خصوصا خلال نمو الأذن المزروعة تحت الجلد، فالمنظر مشوش جدا، فلم أكن أرغب في القيام بعملية ترميم للأذن، لكنني فكرت في الأمر مليا وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنه يمكن أن يكون شيئا جيدا وأن يعوضني عن الأذن التي ضاعت بسبب الحادث، فبهذه الطريقة سأتجنب الندب وربما سأحصل على أذن حقيقية قريبة من الأذن الحقيقية!"

الجدير بالذكر أن "Burrage" كانت تقود سيارتها من ميسيسيبي إلى "تكساس" قبل عامين عندما انفجر إطارها الأمامي، ثم انزلقت السيارة 700 قدم وانقلبت عدة مرات وفقا للبيان. وأُخرجت كل من "بروج" وابن عمها الذي كان في مقعد الراكب الأمامي من السيارة، وتبين بعد الفحص أنها عانت من إصابات في الرأس وضغط في العمود الفقري، كما فقدت أذنها اليسرى بالكامل"..

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