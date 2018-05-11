خوفا من الموت.. مسن صيني يكتب رسالة لمن يرغب بتبنيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ليس من المتعود أن نسمع بشخص قد تبنى مسنا طاعنا في السن، أو مستعد لفعل ذلك؟ لكن بالمقابل قرر "هان زيشينج"، المسن الصيني صاحب الـ85 عاما أن يطلب من أحد أن كتابة ورقة ليطلب فيها أن يتبناه أحد، خوفا من الموت وحيدا بعدما هجره أبناؤه وفقا لما ذكرته صحيفة الـ"دايلي ميل" البريطانية..



في التفاصيل، توفت زوجة "هان" ولم يظل أحد يرعاه حتى الجيران المحيطين به كل مشغول في حياته، ورغم أنه في صحة جيدة، ويستطيع خدمة نفسه بنفسه، إلا أنه وجد نفسه سيموت وحيدا، ولن يدري أحد عنه شيءا حتى إن توفى.

لذلك قرر "زيشينج"، إحضار ورقة وكتب عليها "أبحث عن شخص يتبناني، فأنا لن أضع نفسي في دار للمسنين، فأملي أن يتبناني شخص أو عائلة متحمسة، ترعاني في شيخوختي، وتدفن جسدي".. وهذا كان طلبه الأخير في الحياة، فهو يؤكد أنه لن يكون عالة على أحد، بل يرغب بأن يكون محاطا بعائلة فقط..

مصدر الصورة (موقع أخبارك)

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