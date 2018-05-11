العالم "ديفيد غودال".. يختار الموت الرحيم لإنهاء حياته

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة



رغم تحريم الموت الرحيم في بعض الدول، إلا أنه يمارس في بعض الدول الأروبية برغبة من المريض وأهله، لهذا اضطر العالم الأسترالي "ديفيد غودال" إلى السفر لسويسرا، للاستفادة من قوانينها التي تمنح حق الموت الرحيم على نطاق أوسع، لأنه يعتبر ممارسة غير قانونية في أستراليا، وتمنى العالم الأسترالي، في الوقت نفسه، أن تساعد قصة موته في شرعنة الموت الرحيم بشكل أكبر..

في التفاصيل، أنهى العالم الاسترالي الشهير، "غودال" حياته بنفسه بتاريخ 10 مايو/ آيار الجاري، في عيادة "لايف سيركل" السويسرية للموت الرحيم، عن عمر ناهز 104 أعوام. وأكد العالم للصحافيين قبل رحيله أن وفاته ستكون بحقنة مميتة، إذ سيضع الأطباء إبرة في أوردة ذراعه، مليئة بنتوباربيتال الصوديوم، وسيحقن غودال العقار القاتل بنفسه، وفق موقع "الغارديان"..



كما أشار إلى أنه لا يحب أن ترافق الموسيقى مراسم دفنه، لكنه يعتقد أن السمفونية التاسعة لبيتهوفن ستكون ملائمة، أثناء قيامه بعملية الحقن المميتة، وكان آخر ما قاله العالم في لحظاته الأخيرة: "لم أعد أرغب في مواصلة الحياة، يسعدني أنه أتيحت لي الفرصة لإنهائها بنفسي.. يجب أن يكون المرء حرا في اختيار موته والوقت المناسب له. لقد تراجعت قدراتي في السنتين الأخيرتين ولم أعد أستطيع التمتع بالحياة، بسبب ضعف حركتي وبصري"..

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