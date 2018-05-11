أستراليا تستفيق على مجزرة.. والشرطة لن تبحث عن الجاني

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في مجزرة مروعة جدا استفاقت عليها أستراليا.. عثرت الشرطة الأسترالية على 7 جثث، الجمعة 11 مايو/ آيار، بينها 4 أطفال في بلدة ريفية بمنطقة "مارغريت ريفر"، على إثر تلقيها اتصال هاتفي من مجهول وصرحت الشرطة إنهم قتلوا بأسلحة نارية فالجثت تحمل آثار طلقات نارية..

وقال مفوض شرطة ولاية أستراليا الغربية "كريس دوسون" في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على 4 أطفال و3 بالغين في منزل في "أوسمينغتون"، وقال "دوسون" تم العثور أيضا على أسلحة نارية في موقع الحادث.

وقال المفوض، "لا أستطيع سوى أن أصف الوضع بأنه مروع".. مضيفا "ليست لدينا معلومات تثير القلق بشأن السلامة العامة في هذه المرحلة"، لكنه أشار إلى عنصر مهم جدا، هو أن المحققين لا يبحثون عن مشتبه به، فمن المرجح أن يكون الأمر متعلقا بجريمة قتل تلتها عملية انتحار، ومن المتوقع أن تجري الشرطة بحثا كاملا عن سبب القتل والدوافع، ومن كان الجاني المنتحر؟

مصدر الصورة (موقع abc)

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