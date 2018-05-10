فيديو محير.. سمكة تعود للحياة بعد طهيها وتقديمها في طبق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

طبق السمك محبب عند أغلب شعوب العالم، ولكن في الصين لطبق السمك حكاية غريبة وبالتالي نكهة مختلفة.

أصيب زبائن مطعم صيني بالذعر بعدما تمكنت سمكة شبه مطهية من العودة إلى الحياة، والقفز من الطبق إلى الطاولة في حادثة مثيرة، وهو أمر أثار دهشة الجميع.

في التفاصيل، أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير السمكة المطهية بالبصل وصلصة الصويا وهي تقفز من الطبق بأحد المطاعم الصينية، وسط ذهول الأشخاص الذيي كانوا ينتظرون تناولها..

وبسبب الصدمة التي عاشوها تلك اللحظة، توقفت المجموعة عن تناول الطعام، وبقي بعضهم بعيدا عن الطاولة خوفا من "السمكة الزومبي"، وتم تحميل مقطع الفيديو الذي يعتقد أنه تم تصويره في مدينة صينية مطلع مايو/ آيار وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية..





ولا يمكن القول أن ما حصل للسمكة هو معجزة، بل هو راجع ربما إلى طريقة طهي السمكة الذي لم يتم بالشكل المطلوب، أو بقايا خلايا لا تزال تستجيب للمحفزات رغم توقف القلب والدماغ عن العمل..



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