طفلة بريطانية تولد بوحمة غريبة.. ماذا فعل الأهل؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة



على عكس ما توقعته أسرة بريطانية، ولدت طفلتها وهي تحمل "وحمة" كبيرة غطت جزءا كبيرا من وجهها، وهو ما يجعل وجهها يبدو كأنه مغطى بقناع أسود، وقد أصيب أندرو (34 عاماً) ولاسي جاكسون (35 عاماً)، (والديها) بالصدمة عندما رزقا بطفلة قيل أن وجهها يشبه بشكل كبير البطل الخارق "باتمان"، وفق ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقد عبر الوالدان عن ذعرهما الكبير عندما أخرجت الممرضة المولودة الجديدة من حاضنتها إثر انتهاء عملية الولادة القيصرية، وقالت السيدة "جاكسون" إن الأطباء يعتقدون أن وحمة ابنتها "ناتالي" من الممكن أن تستمر في النمو وبالتالي تخاف بأن تتسبب لها بمخاطر صحية في المستقبل، لذلك يشعر الزوجان بالقلق من احتمال تعرض ابنتهما للمضايقة وسوء المعاملة مستقبلا مع تقدمها في السن..

وذكرت السيدة "جاكسون" معلقة على ما حصل: "ولدت طفلتي بصحة جيدة، وكانت لحظة احتضاني لها رائعة، ولكن سرعان ما تسربت إلى المخاوف من الطريقة التي سيتعامل فيها الناس مع ابنتي عندما تكبر" ..





ومن المفترض أن تسبب هذه البقعة الكبيرة بوجه الفتاة بأضرار في البصر، وهو ما دفع الوالدان للتأكد طبيا من ذلك، ولهذا السبب توجه الأهل إلى طبيب العيون وأخصائي الأمراض الجلدية لفحص البقعة ومدى خطورتها على صحة الطفلة..

ويعتقد الأطباء بأن الطفلة "ناتالي" ربما تواجه عددا من المخاطر الصحية، إن تم التخلص من البقعة عن طريق عملية جراحية، لهذا قرر الأبوان عدم اتخاذ أي إجراء تجاه البقعة السوداء وبالتالي إبقائها حتى لا يشل ذلك خطرا على حياة ابنتهما..

مصدر الصورة موقع (publimetro.cl)

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