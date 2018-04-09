الغمازات تتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

سحرها يضيفُ للوجوهِ كثيرا من الارتياحِ والقبول حتى أن خبراءَ النفسِ يقولونَ إن من يملكها يملكُ قلوبَ الناسِ بسهولة...تواجدها عندَ عددٍ قليلٍ من الأشخاص، جعلها إحدى معاييرِ الجمال التي تظهرُ على الخدين.

هاشتاج" اليوم العالمى للغمازات" تصدرَ قائمةَ الأكثر تداولًا على موقعِ التغريدات"تويتر"،بأكثر من 40 ألفِ تغريدة، تنوعت ما بينَ التعليقاتِ الطريفة والساخرة من الهاشتاج.

من جانبهم أثنى المشاركونَ في "الهشتاج" على صاحباتِ الغمازات، مؤكدين أنهنَ لا يليقُ بهنَ إلا الابتسامة.

الغمازات تعد صفة وراثية مهيمنة، تظهر بسبب وجود اختلاف في تركيب العضلة الوجهية، وأكثر الناسِ الذين يملكون غمازات يملكونها على الخدين، بينما تعد الغمازة على جهة واحدة من الوجه نادرة.

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