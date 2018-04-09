إكتشاف آثار معبد روماني - يوناني في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إكتشف علماء آثار مصريون بقايا معبد يوناني - روماني يعود تاريخه إلى 2200 عام. في الغرب من واحة سيوة بحوالي 50 كيلومترا، وتبعد حوالي 300 كيلومترا عن جنوب ساحل البحر المتوسط .

و تتمثل المعالم الأثرية التي عثر عليها العلماء في هذا المكان، بأوان فخارية ومنحوتات مختلفة، إحداها لرأس رجل، وأعمدة وجدران زينت بنقوش ورسوم تعود لتلك الحقبة التاريخية وتمثالان على شكل أسد.

وسيسمح هذا الإكتشاف، وفقا للعلماء، بمعرفة المزيد عن تطور الحياة والثقافة في واحة سيوة التي تبعد عن القاهرة حوالي 560 كيلومترا.

ويعيش في واحة سيوة الآن حوالي 23 ألف نسمة، ويعتقد أنها كانت مأهولة بالسكان منذ 12 ألف سنة، وصنفها عدد من المواقع الأجنبية والعَربية ضِمن أكثر 9 أماكن عُزلة على كوكب الأرض ويعود أول ذكر لها إلى الفترة الإتقالية الثالثة في تاريخ مصر (1075-656 قبل الميلاد).

ويعتقد العلماء أن متابعة التنقيب في هذه المنطقة ستكشف الكثير عن تاريخها وعن سبب وجود هذا المعبد المبني على الطراز اليوناني الروماني.

للمزيد:

"إيه كوايت بليس" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

نصائح حول لقاء عمل ناجح