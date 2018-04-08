ماوكلي الحقيقي عاد من جديد في اسبانيا

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

ماوكلي فتى الادغال هل تذكرونه ؟ انه مسلسلٌ كرتوني شهير لفتى يعيشُ وسطَ الذئاب ويتكلمُ لغة الحيوانات ...ماوكلي عادَ للظهورِ مجددا ولكن ليس على شاشةِ التلفاز وانما على ارضِ الواقع.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصةَ رجلٍ إسباني يبلغُ من العمر 72 سنة ويوصف بـ"ماوكلي"، حيث تربى وسطَ ذئابٍ وحيواناتٍ أخرى لأكثر من اثنتي عشرةَ سنة.

وتربى ماركوس رودريغيز في أحدِ السلاسل الجبلية الرئيسة في إسبانيا..وتمَ العثورُ عليهِ حين بلغَ 19 عاما ، كما لم يكن قادرا على الكلامِ أو التواصلِ مع البشر.

وقال في تصريح صحفي "لم أكن أرتدي شيئا، باستثناء تغطية أقدامي في وقت سقوط الثلوج.. رجلي كانت قوية إذ كان ركل صخرة يعادل عندي يعادل ضرب كرة".

ويعيش حاليا الرجل المسن في منزل صغير بارد في منطقة رانت التابعة لغاليسيا المستقلة عن إسبانيا.

ويوصف حاليا رودريغيز بـ"ماوكلي إسبانيا"، وقال إن أسعد أيامه التي يعيشها حين يكون داخل كهف مع الخفافيش والثعابين والغزلان.

كما ذكر أنه يستطيع التواصل مع العديد من الحيوانات من خلال تقليد أصواتها.

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